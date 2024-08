Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Siemens Healthineers: en repli, un broker abaisse sa cible information fournie par Cercle Finance • 05/08/2024 à 17:00









(CercleFinance.com) - Siemens Healthineers cède près de 2% à Francfort, alors que UBS a réaffirmé sa recommandation 'achat' sur le titre, tout en abaissant son objectif de cours de 60 à 56 euros, une nouvelle cible qui laisse cependant un potentiel de hausse de 14% pour le titre du groupe allemand de technologies médicales.



'Nous sommes déçus par les attentes manquées dans l'imagerie, qui s'expliquent tant par des hypothèses optimistes que par les performances délivrées, mais l'action le reflète déjà', estime le broker, voyant la valorisation 'assez accommodante' pour rester à l'achat.





Valeurs associées SIEMENS HEALTH 49,07 EUR XETRA +0,27%