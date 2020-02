Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Siemens Healthineers : en berne après ses trimestriels Cercle Finance • 03/02/2020 à 11:12









(CercleFinance.com) - Siemens Healthineers recule de 3,3% à Francfort, après la publication d'un BPA en baisse de 6% à 0,35 euro au titre de son premier trimestre 2019-20, un niveau inférieur de cinq cents à l'estimation moyenne des analystes. La marge opérationnelle ajustée de l'équipementier médical s'est contractée de 2,9 points à 13,5%, mais ses revenus ont progressé de 8,7% à 3,59 milliards d'euros (+5,5% en comparable), niveau un peu au-dessus du consensus. Se disant 'confiant dans de nouveaux développements' pour l'exercice 2019-20, le groupe allemand confirme anticiper une hausse de 6 à 12% de son BPA ajusté et une progression de 5 à 6% de ses revenus en données comparables.

Valeurs associées SIEM HEALTHIN XETRA -4.92%