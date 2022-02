Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Siemens Healthineers: des objectifs 'ambitieux' pour 2025 information fournie par Cercle Finance • 15/02/2022 à 12:01









(CercleFinance.com) - Siemens Healthineers a dévoilé mardi des objectifs de croissance à horizon 2025 qualifiés d''ambitieux' à l'occasion de son assemblée générale annuelle.



Le spécialiste des technologies médicales a justifié son optimisme par la volonté de remporter des parts de marché et d'étendre son activité vers de nouveaux territoires.



Le groupe allemand s'est donné comme objectif de croître chaque année à un rythme allant de 6% à 8% à périmètre comparable sur les quatre exercices fiscaux devant s'achever en 2025.



Son bénéfice par action (BPA) ajusté devrait lui progresser de 12% à 15% par an sur la période.



Toutes ces prévisions ont été dévoilées en préambule de l'assemblée générale de l'équipementier pour le secteur de la santé, qui doit voir ses actionnaires approuver un dividende de 0,85 euro au titre de l'exercice écoulé, soit un taux de distribution de 55% du bénéfice net.



En Bourse de Francfort, l'action Siemens Healthineers affichait un gain de 1,7% mardi en fin de matinée.





Valeurs associées SIEMENS HEALTH XETRA +1.77%