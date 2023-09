Siemens Healthineers: des dons pour le Maroc et la Libye information fournie par Cercle Finance • 13/09/2023 à 14:17

(CercleFinance.com) - Siemens AG et Siemens Healthineers annoncent faire chacun un don de 500.000 euros en assistance immédiate aux victimes du séisme au Maroc et des inondations en Libye, ainsi que pour soutenir les efforts de sauvetage face à ces catastrophes.



De plus, les deux groupes allemands s'engagent à verser des dons d'un montant équivalent à ceux que feront leurs employés. Par l'entremise de l'organisation à but non lucratif Siemens Caring Hands e.V., des dons sont disponibles à des organisations de secours sélectionnées.



Ces organisations utiliseront l'argent pour fournir des mesures d'aide locales en réponse aux catastrophes, mesures allant de tentes, d'hébergement et de soutien technique à la nourriture, à l'eau potable et aux soins médicaux de base.