Siemens Healthineers : dans le vert avec des propos de broker

(CercleFinance.com) - Siemens Healthineers grapille 0,3% à Francfort sur des propos favorables de Berenberg qui réaffirme sa recommandation 'achat' et remonte son objectif de cours de 42 à 50 euros, estimant dans sa note sur le fabricant d'équipements médicaux que 'tout s'éclaircit'.

'Siemens Healthineers a des plans judicieux pour accroitre ses revenus de plus de 5% par an en organique et son BPA ajusté de 10% par an, tout en s'engageant à un dividende attractif', affirme le broker, qui juge les objectifs 'de plus en plus confortés'.