Siemens Healthineers : collaboration avec Here Technologies

(CercleFinance.com) - Le spécialiste des données de localisation Here Technologies a annoncé mardi qu'il allait collaborer avec Siemens Healthineers en vue d'optimiser la chaîne logistique du fabricant de matériel médical. Dans un communiqué, la plateforme technologique explique avoir développé pour le compte du groupe allemand un dispositif de repérage conçu à partir d'un capteur intelligent qui lui permettra de localiser ses pièces détachées depuis leur envoi jusqu'à leur livraison dans les hôpitaux. Siemens Healthineers dit prévoir d'adopter cette technologie dans un premier temps en Europe, avant de l'étendre à ses activités internationales courant 2022.

