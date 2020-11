Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Siemens Healthineers : carnet de commandes record Cercle Finance • 02/11/2020 à 11:23









(CercleFinance.com) - Siemens Healthineers a fait état lundi de résultats inférieurs aux attentes au titre des trois derniers mois de son exercice 2019-2020, mais aussi d'un carnet de commandes 'record' qui lui permettait d'afficher de modestes gains ce matin à la Bourse de Francfort. A périmètre comparable, le chiffre d'affaires du géant de l'imagerie médicale s'est tassé de 2% sur le quatrième trimestre clos fin septembre, mais le groupe rappelle qu'il avait bénéficié d'une activité exceptionnellement élevée à la même époque l'an dernier. Sa marge opérationnelle ajustée s'est, elle, repliée de 2,8 points à 16,1% en raison de l'impact du Covid-19, qui a nui à son activité stratégique de diagnostic. Le fabricant de matériel médical précise toutefois qu'il a réussi à accroître son carnet de commandes au cours du trimestre pour le porter à des niveaux 'records' grâce à la signature de toute une série de contrats sur le long terme. Pour mémoire, Healthineers a récemment mis au point un test d'antigène pour le COVID-19 pouvant fournir des résultats en 15 minutes. Après cette publication, le titre du groupe allemand progressait de plus de 0,5% lundi à la Bourse de Francfort.

