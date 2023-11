Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Siemens Healthineers: BPA trimestriel en contraction de 11% information fournie par Cercle Finance • 08/11/2023 à 14:55









(CercleFinance.com) - Siemens Healthineers publie un chiffre d'affaires de 6056 ME au titre du 4e trimestre de son exercice, en hausse de +0,9% en publié et à +7,5% en données comparables.



Cette société allemande spécialisée dans le matériel médical a enregistré un EBIT ajusté de 1013 ME, stable par rapport à la même période il y a un an, ainsi qu'un bénéfice net de 540 ME, en contraction de 15%.



Le BPA ajusté trimestriel ressort ainsi à 0,58 euro, en repli de 11%.



Enfin, Siemens Healthineers indique une croissance de 23% de son FCF, à 557 ME.



Pour l'exercice 2024, la société table sur une croissance de son chiffre d'affaire de +4,5 à +6,5% en comparable, soit une croissance de 5 à 7% hors revenus des tests rapides d'antigène COVID-19. Le BPA est attendu entre 2,1 et 2,3 euros.





