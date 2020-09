Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Siemens Healthineers : augmentation de capital de 2,73 MdsE Cercle Finance • 03/09/2020 à 10:30









(CercleFinance.com) - Le groupe a lancé une augmentation de capital pour financer en partie son acquisition de Varian. Dans le cadre de cette opération Siemens Healthineers a levé 2,73 MdsE par l'émission de 75 millions de nouvelles actions au prix de 36,40 E. Siemens Healthineers a annoncé début août l'acquisition de Varian, un fabricant américain d'appareils et de logiciels médicaux pour le traitement du cancer, dans le cadre d'une transaction estimée à 16,4 milliards de dollars. Le projet d'acquisition - d'ores et déjà validé par le conseil d'administration de Varian - devrait être finalisé dans le courant du premier semestre de l'année prochaine, a indiqué Siemens Healthineers dans un communiqué.

Valeurs associées SIEM HEALTHIN XETRA -3.69%