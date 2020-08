Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Siemens Healthineers : acquisition de l'américain Varian Cercle Finance • 03/08/2020 à 09:51









(CercleFinance.com) - Siemens Healthineers a annoncé lundi, en marge de la présentation de ses résultats trimestriels, l'acquisition de Varian, un fabricant américain d'appareils et de logiciels médicaux pour le traitement du cancer, dans le cadre d'une transaction estimée à 16,4 milliards de dollars. La division d'équipements médicaux du conglomérat industriel allemand indique qu'elle compte proposer 177,5 dollars en numéraire pour chaque action Varian, à comparer avec un cours de clôture de 142,7 dollars vendredi à la Bourse de New York. Le projet d'acquisition - d'ores et déjà validé par le conseil d'administration de Varian - devrait être finalisé dans le courant du premier semestre de l'année prochaine, indique Siemens Healthineers dans un communiqué. Siemens et Varian collaboraient depuis 2012 dans le cadre d'un partenariat stratégique mondial visant à fournir des solutions de radiothérapie et de radiochirurgie guidées par imagerie dans le traitement du cancer. Siemens a annoncé à l'occasion que sa participation dans Siemens Healthineers passerait de 85% à 72% suite à l'opération, qui sera partiellement financée par une augmentation de capital. Coté résultats, Siemens Healthineers a fait état d'un chiffre d'affaires en baisse de 6,9% à base comparable au titre du trimestre écoulé, sur fond de crise du Covid-19, ce qui a entraîné une baisse de 21% à 0,30 euro de son bénéfice par action (BPA) ajusté sur la période. L'action Siemens Healthineers était en baisse de plus de 4% lundi matin à la Bourse de Francfort suite à ces annonces.

Valeurs associées SIEM HEALTHIN XETRA -5.04%