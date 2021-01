Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Siemens Healthineers : a relevé ses perspectives Cercle Finance • 27/01/2021 à 10:27









(CercleFinance.com) - Siemens Healthineers a relevé hier en fin de journée ses perspectives pour l'exercice en cours après avoir enregistré des bénéfices supérieurs aux prévisions, en raison de la normalisation de la demande qui est revenue à son niveau d'avant la pandémie. Pour l'exercice financier, Siemens Healthineers prévoit maintenant des bénéfices de 1,63 euro à 1,82 euro par action, contre des prévisions antérieures de 1,58 euro à 1,72 euro par action. L'entreprise allemande de technologie médicale s'attend maintenant à ce que les ventes comparables augmentent de 8 à 12 %, alors que les prévisions précédentes annonçaient une croissance du chiffre d'affaires de 5 à 8 %. Au cours du dernier trimestre - le premier trimestre de l'année fiscale 2020/2021 - son chiffre d'affaires est passé à 3,9 milliards d'euros, contre 3,6 milliards d'euros l'année précédente, soit une croissance comparable de 13,3 %. L'EBIT ajusté est passé à 738 millions d'euros, contre 487 millions d'euros l'année précédente, et le bénéfice par action est passé de 0,36 à 0,49 euro. 'Les prévisions en matière de diagnostics ont subi une pression à la hausse et ont été une source majeure de la progression, mais l'imagerie a contribué encore davantage', ont souligné les analystes de RBC. Le secteur de l'imagerie a enregistré une croissance comparable de 9,3 % d'une année sur l'autre, a déclaré Siemens Healthineers. 'Tous les domaines de produits ont connu une croissance, les produits de tomographie assistée par ordinateur (qui sont utilisés dans la gestion de Covid) enregistrant une croissance à deux chiffres des revenus', a également noté RBS.

Valeurs associées SIEM HEALTHIN XETRA +2.91%