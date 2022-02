Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Siemens: hausse du dividende sur l'exercice 2021 information fournie par Cercle Finance • 10/02/2022 à 16:40









(CercleFinance.com) - Lors de l'Assemblée générale ordinaire des actionnaires de Siemens tenue ce jour, les actionnaires ont approuvé à une large majorité de 99,71% la proposition du Comité directeur et du

Conseil de Surveillance de distribuer un dividende de 4,00 E par action au titre de l'exercice 2021.



Ce dividende est en augmentation de 50 cents par rapport à l'exercice précédent et est un reflet de la

politique de dividende progressif de Siemens.



L'Assemblée générale des actionnaires a également décidé à une large majorité de ratifier les actes des membres du Directoire et du Conseil de surveillance pour l'exercice 2021.





