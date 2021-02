Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Siemens : hausse des perspectives, rebond du titre Cercle Finance • 03/02/2021 à 10:28









(CercleFinance.com) - Comme prévu, Siemens a annoncé mercredi des résultats trimestriels plus solides et a 'sensiblement' relevé ses prévisions pour l'ensemble de l'année, ce qui a contribué à apaiser les inquiétudes des investisseurs quant aux perspectives de la société. Suite à cette annonce, les actions de Siemens augmente de 1,5% ce matin. Le groupe allemand s'attend désormais à un bénéfice net dans une fourchette de 5 à 5,5 milliards d'euros pour l'exercice en cours, bien au-delà de ses précédentes prévisions de 'croissance seulement modérée', contre 4,2 milliards d'euros pour l'exercice précédent. Siemens - qui a déjà annoncé ses résultats du premier trimestre - a confirmé ce matin que le bénéfice net est passé à 1,5 milliard d'euros pour le trimestre d'octobre à décembre, contre 1,1 milliard d'euros un an plus tôt. Son chiffre d'affaires a augmenté de 14,1 milliards, soit une hausse de 7 % sur une base comparable, dépassant les attentes des analystes qui tablaient sur un chiffre d'affaires de 13,4 milliards d'euros seulement. La société basée à Munich a déclaré que les performances ont dépassé les attentes du marché malgré un environnement macroéconomique encore complexe en raison de la pandémie de Covid-19 et malgré des effets négatifs sur les devises. Les analystes de la RBC ont noté que l'amélioration des perspectives était plus importante que prévu. 'Plus important encore, nous voyons une équipe de direction qui est en train de se constituer un record en termes d'exécution, ce qui est essentiel pour l'évolution des actions à long terme', a ajouté Berenberg.

Valeurs associées SIEMENS XETRA +1.72%