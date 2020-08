Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Siemens : grosse ligne de crédit 'ESG' pour Siemens Energy Cercle Finance • 17/08/2020 à 11:36









(CercleFinance.com) - Siemens a annoncé lundi matin la signature par sa filiale énergétique d'une ligne de crédit renouvelable d'un montant de trois milliard d'euros auprès d'un groupement de plusieurs banques internationales. Le conglomérat industriel allemand précise que l'accord prévoit que les conditions de financement obtenues par Siemens Energy seront liées à la réalisation de critères sociaux, environnementaux et de bonne gouvernance (dits 'ESG'). Cette ligne de crédit 'revolving' - qui affiche une échéance de trois ans potentiellement renouvelable pour deux années supplémentaires - a fait l'objet d'un fort intérêt de la part des établissements bancaires, ajoute Siemens, avec une offre totale exprimée de l'ordre de 4,5 milliards d'euros. Siemens a prévu d'introduire sa filiale Siemens Energy en Bourse à la fin du mois de septembre.

