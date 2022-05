Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Siemens: gros contrat ferroviaire en Egypte information fournie par Cercle Finance • 30/05/2022 à 09:51

(CercleFinance.com) - Siemens a annoncé lundi avoir décroché en Egypte un contrat de 8,1 milliards d'euros portant à la fois sur la fabrication de trains, l'installation de systèmes de signalisation et la fourniture de services de maintenance.



La plus grande partie du contrat concerne la livraison de 41 trains à grande vitesse Velaro, de 94 trains régionaux Desiro et de 41 locomotives de fret Vectron.



Siemens Mobility s'est également vu confier la conception de matériel de signalisation répondant à la norme européenne de gestion du trafic ETCS, ainsi que la construction de système d'approvisionnement en électricité.



L'accord s'accompagne d'un contrat de maintenant d'une durée de 15 ans.



Le projet, obtenu dans le cadre d'un consortium avec Orascom et The Arab

Contractors, vise à créer un réseau de transport ferroviaire de 2000 kilomètres devant relier 60 villes du pays, avec des trains pouvant atteindre 230 km/h.



Il s'agirait du sixième plus grand réseau à grande vitesse au monde.