Siemens Gamesa: vers la suppression de 2900 postes

(CercleFinance.com) - Siemens Gamesa a annoncé lundi son intention de supprimer près de 2900 emplois dans le monde entier, soit l'équivalent de 11% de son effectif total de 26.000 postes.



Le fabricant de turbines d'éoliennes précise que ces réductions de postes se feront principalement dans les pays européens, à savoir le Danemark (800 emplois concernés), l'Allemagne (300), l'Espagne (475) et le Royaume-Uni (50).



Des suppressions de postes supplémentaires sont envisagées dans d'autres pays du monde, précise le groupe dans un communiqué.



'Il n'est jamais facile de prendre une telle décision, mais il s'agit du bon moment pour adopter des mesures nécessaires et déterminées en vue de redresser la société et de lui assurer un futur durable', a expliqué le directeur général Jochen Eickholt.



Siemens Gamesa justifie sa décision par la nécessité d'adapter ses capacités à la demande actuelle et d'implanter un nouveau modèle opérationnel dans le cadre de son plan stratégique 'Mistral'.



Cette nouvelle structure organisationnelle sera mise en oeuvre dès le 1er janvier 2023, tandis que les licenciements interviendront progressivement, jusqu'à la fin de l'exercice 2024/2025.





