Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Siemens Gamesa: va livrer 37 éoliennes à Vena Energy en Ind information fournie par Cercle Finance • 10/06/2022 à 11:11









(CercleFinance.com) - Siemens Gamesa annonce avoir signé un accord avec Vena Energy afin de lui fournir ses turbines de plate-forme 3.X dans le cadre d'un projet éolien de 133 MW dans l'État indien du Karnataka.



Au total, la société livrera 37 éoliennes SG 3.6-145 pour ce projet dont l'installation est prévue au cours de l'exercice 2023.



Après cette dernière commande pour les turbines SG 3.6-145, le portefeuille de Vena Energy avec Siemens Gamesa en Inde s'élèvera à près de 600 MW.



' Nous sommes ravis de renforcer ce partenariat avec Vena Energy et de leur fournir notre dernière technologie pouvant contribuer à une transition énergétique réussie en Inde. Nous travaillons en étroite collaboration depuis 2015 et sommes confiants de prolonger ce partenariat dans les années à venir ', a déclaré Navin Dewaji, directeur général indien de Siemens Gamesa.





Valeurs associées SIEM GAM REN EN Sibe -0.22%