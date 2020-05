Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Siemens Gamesa : va fournir un parc éolien à Taïwan Cercle Finance • 26/05/2020 à 10:14









(CercleFinance.com) - Siemens Gamesa RE et Hai Long Offshore Wind annoncent ce mardi que la nouvelle éolienne offshore SG 14-222 DD équipera le projet Hai Long 2 de 300 MW, à venir à Taïwan. Le déploiement de l'éolienne pour le reste des phases du projet Hai Long, qui totalise une capacité de 1.044 MW est également envisagé, précisent les deux entreprises. 'Le nombre exact d'unités pour les 300 premiers MW du projet reste à confirmer en fonction des conditions propres au site. L'accord de fournisseur exclusif publié en novembre 2019 reste soumis à la décision contractuelle et d'investissement finale des partenaires du consortium', explique Siemens Gamesa.

Valeurs associées SIEM GAM REN EN Sibe +0.04%