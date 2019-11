Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Siemens Gamesa : va alimenter un data center de Google Cercle Finance • 07/11/2019 à 11:24









(CercleFinance.com) - Siemens Gamesa Renewable Energy (SGRE) a obtenu une commande de 62 éoliennes pour le projet Stavro en Suède. Il s'agit de sa plus importante commande d'éoliennes terrestres dans le pays. ' Les 62 turbines d'une puissance de 4,1 MW construites par SGRE alimenteront le data center de Google en énergie propre, ainsi que les activités locales de Holmen dans le secteur du papier et du carton ' précise le groupe. La mise en service du parc éolien est prévue pour la fin de 2021. ' Le projet facilitera la transition de Holmen vers une utilisation à 100 % d'énergies renouvelables dans ses activités et répondra en partie à la demande croissante en électricité des data centers européens de Google ', a déclaré Alfonso Faubel, PDG de la division Onshore de Siemens Gamesa.

Valeurs associées SIEM GAM REN EN Sibe +3.87%