Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Siemens Gamesa : une usine d'éoliennes offshore au Havre Cercle Finance • 16/12/2019 à 16:17









(CercleFinance.com) - Siemens Gamesa Renewable Energy et HAROPA - Port du Havre ont signé des accords pour la réalisation d'une usine d'éoliennes offshore au Havre. ' Il s'agit du plus grand projet industriel de l'histoire des énergies renouvelables en France ' indique le groupe. Les projets portent sur une période globale de 30 ans et une superficie de 36 hectares dans le Port du Havre. Le démarrage de la construction de l'usine est prévu pour mi 2020 pour une mise en service attendue fin 2021. ' La prochaine étape, une fois les autorisations obtenues, sera de préparer, avec les acteurs locaux et nos partenaires, la formation et le recrutement des 750 personnes qui travailleront sur ce projet ' a déclaré Filippo Cimitan, Président de Siemens Gamesa Renewable Energy France.

Valeurs associées SIEM GAM REN EN Sibe +3.52%