Siemens Gamesa : une troisième ligne de crédit 'verte'

(CercleFinance.com) - Siemens Gamesa a conclu un accord avec la Société Générale pour convertir une ligne de financement de 230 millions d'euros, en une troisième ligne de crédit 'verte' réalisé par la société cette année. L'entreprise basée en Espagne utilisera cette ligne de crédit pour la fabrication d'éoliennes onshore et offshore dans le cadre de projets qui profitent à l'environnement, luttent contre le changement climatique et sont socialement responsables, a déclaré le groupe. Siemens Gamesa a accumulé 1,48 milliard d'euros de lignes de crédit 'verte' en moins d'un an.

Valeurs associées SIEM GAM REN EN Sibe -2.14%