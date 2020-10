Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Siemens Gamesa : une série de commandes au Pakistan Cercle Finance • 01/10/2020 à 11:55









(CercleFinance.com) - Siemens Gamesa a annoncé jeudi avoir remporté une série de commandes portant sur 205 turbines destinées à être installées au sein de huit nouveaux parcs éoliens au Pakistan, pour une capacité totale de 410 mégawatts (MW). 'Ces projets vont permettre au groupe de se positionner comme l'un des acteurs de premier plan du marché naissant de l'énergie éolienne au Pakistan', se félicite le groupe industriel espagnol dans un communiqué. Tous ces projets - qui devraient être mis en service à la fin de l'année prochaine - devraient permettre d'approvisionner en énergie quelque 600.000 foyers d'après Siemens Gamesa.

Valeurs associées SIEM GAM REN EN Sibe +4.03%