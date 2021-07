Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Siemens Gamesa : une 2e éolienne certifiée contre les typhons Cercle Finance • 06/07/2021 à 16:54









(CercleFinance.com) - Siemens Gamesa annonce qu'une de ses éoliennes offshore (modèle SG 11.0-200 DD ) a reçu une certification CEI délivrée par TÜV Nord, assurant que l'assemblage peut résister aux vents extrêmes. Précédemment, un autre modèle du constructeur (SG 8.0-167 DD) avait reçu la même certification. Les deux éoliennes Siemens Gamesa sont ainsi capables de résister à des vitesses de vent de classe 'Typhoon' ou 'T' telles que déterminées par la CEI, soit des vents de 57m/s (soit 205km/h) pendant 10 minutes, avec des rafales pouvant atteindre 79,8 m/s (284 km/h) pendant trois secondes. ' Nous sommes déterminés à nous assurer que nos turbines peuvent résister aux événements météorologiques extrêmes tels que les typhons observés en Asie-Pacifique. Nous sommes donc extrêmement fiers d'avoir obtenu cette deuxième certification', a déclaré Marc Becker, directeur général de la division Siemens Gamesa Offshore.

