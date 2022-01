Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Siemens Gamesa: un contrat dans le nord de l'Espagne information fournie par Cercle Finance • 18/01/2022 à 12:14









(CercleFinance.com) - Siemens Gamesa a annoncé mardi avoir remporté un contrat auprès d'Iberdrola portant sur la construction des turbines d'un parc d'éoliennes au nord de l'Espagne.



Aux termes de l'accord, Siemens Gamesa fournira 14 turbines SG 6.6-170 issues de sa plateforme 5.X et deux turbines SG 5.0-145 turbines issues de la plateforme 4.X.



Elles sont toutes destinées au parc d'Iglesias, situé près de Burgos, dont la capacité doit atteindre 94 MW.



Les turbines, qui doivent être livrées début 2023, feront l'objet d'un contrat d'entretien pour une durée de cinq ans.



Le groupe industriel précise que les turbines de sa gamme 5.X peuvent chacune fournir de l'électricité durable à plus de 5000 foyers.





Valeurs associées SIEM GAM REN EN Sibe -3.45%