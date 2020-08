Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Siemens Gamesa : stratégie approuvée par l'initiative SBT Cercle Finance • 26/08/2020 à 14:07









(CercleFinance.com) - Siemens Gamesa indique que l'initiative Science Based Targets a vérifié et approuvé sa stratégie de réduction d'émissions, la jugeant 'conforme à ce qui est requis selon la science climatique' pour une limitation du réchauffement global à 1,5°C. Le constructeur d'éoliennes s'est notamment fixé comme objectifs à horizon 2025 (comparé à 2017) de réduire ses émissions de gaz à effets de serre (scopes 1 et 2) de 70% par MW installé, et de porter de 58% à 100% son approvisionnement annuel d'électricité renouvelable.

Valeurs associées SIEM GAM REN EN Sibe +0.52%