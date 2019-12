Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Siemens Gamesa : signe un accord pour un projet en Suède Cercle Finance • 13/12/2019 à 11:32









(CercleFinance.com) - La société suédoise d'énergie éolienne terrestre Arise et le responsable des investissements dans les infrastructures Foresight ont signé un accord avec Siemens Gamesa pour la fourniture et l'entretien de 35 éoliennes pour un projet de 231 MW en Suède. L'accord porte sur des turbines de 6,6 MW, l'éolienne terrestre à engrenages la plus puissante de tous les temps, a déclaré Siemens Gamesa. Les turbines ont de grands diamètres de rotor, de 155 et 170 mètres, ce qui se traduit par des performances maximales dans des conditions de vent fort, moyen et faible, a indiqué le groupe.

