Siemens Gamesa: RWE choisit les pales recyclables

(CercleFinance.com) - Siemens Gamesa fait savoir que sa technologie de pales recyclables, RecyclableBlade, a franchi une autre étape importante en ayant été sélectionné par RWE pour 44 éoliennes offshore SG 14-222 DD qui seront installées sur le projet éolien offshore de Sofia, au large de la côte est du Royaume-Uni. .



En 2022, RWE est devenu le premier développeur offshore commercial à grande échelle à installer la lame entièrement recyclable de Siemens Gamesa.



Le projet Sofia utilisera des RecyclableBlades mesurant 108 mètres de long, ce qui représente le premier déploiement de cette variante.



' Avoir l'opportunité de produire et d'installer 132 RecyclableBlades pour le projet de Sofia est une réalisation remarquable. Cela démontre pleinement la volonté commune de nos entreprises de développer et d'offrir des niveaux de durabilité encore plus élevés pour la production d'énergie renouvelable à l'échelle mondiale ', a déclaré Marc Becker, directeur général de l'activité offshore de Siemens Gamesa.



Pour rappel, l'utilisation de la technologie RecyclableBlade de Siemens Gamesa permet la récupération complète des composants de la lame à la fin de la durée de vie du produit : la résine, la fibre de verre et le bois, entre autres, sont séparés à l'aide d'une solution acide douce.





