Siemens Gamesa : renforcement des lignes garanties vertes

(CercleFinance.com) - Siemens Gamesa Renewable Energy annonce avoir récemment étendu une ligne garantie auprès de Danske Bank, passant de 100 à 150 millions d'euros, et inclut des critères d'objectifs de développement durable. L'Espagnol ajoute avoir signé et inclut des conditions similaires pour une nouvelle ligne garantie de 140 millions d'euros avec Mizuho Bank Europe. En moins d'un an il a ainsi accumulé pour 1,72 milliard d'euros de lignes garanties vertes.

