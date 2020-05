Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Siemens Gamesa : remporte une commande pour 62 éoliennes Cercle Finance • 29/05/2020 à 10:24









(CercleFinance.com) - Siemens Gamesa Renewable Energy annonce ce vendredi avoir reçu une commande ferme d'Ailes Marines, une filiale d'Iberdrola, pour 62 éoliennes offshore pour un parc éolien en mer de 496 MW dans la baie de Saint Brieuc. Cette commande comprend également un contrat de 10 ans pour les services de maintenance des turbines. eLes pales et nacelles des 62 turbines du parc éolien offshore de la baie de Saint Brieuc seront produites dans la future usine d'éoliennes offshore de Siemens Gamesa au Havre. Le parc éolien offshore de la baie de Saint-Brieuc produira l'équivalent de la consommation électrique de 835.000 personnes', précise le groupe.

