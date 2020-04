Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Siemens Gamesa : remporte un contrat au Brésil Cercle Finance • 01/04/2020 à 12:47









(CercleFinance.com) - Siemens Gamesa annonce avoir remporté une commande de la part du groupe énergétique américain AES, portant sur la fourniture de 52 éoliennes pour un projet au Brésil. L'entreprise espagnole a ainsi annoncé qu'elle fournirait à AES ses variantes de rotor de 170 mètres, sa dernière génération d'éoliennes terrestres. Le parc éolien de Tucano sera situé dans l'État de Bahia et devrait être mis en service en 2021.

