Siemens Gamesa: reconnu pour ses performances durables

(CercleFinance.com) - La société Siemens Gamesa annonce avoir été incluse dans le Sustainability Yearbook, avec une désignation Bronze Class grâce à son score élevé qui la place en 2e position sur 126 entreprises du secteur.

Produit tous les ans par S&P, ce rapport évalue les efforts des entreprises du monde entier dans le domaine du développement durable



Plus de 7 500 entreprises ont été évaluées dans 61 secteurs dans le cadre du rapport. La désignation bronze vient récompenser Siemens Gamesa pour ses performances dans le domaine des machines et équipements électriques.



Siemens Gamesa précise être le premier fabricant d'éoliennes à obtenir un score ESG (84/100) de S&P Global Ratings ESG Evaluation. La société maintient également sa présence dans les indices de durabilité tels que : Dow Jones Sustainability (Monde et Europe), FTSE4Good, STOXX Europe Sustainability, Euronext Vigeo et Ethibel Sustainability.





