Siemens Gamesa: projet éolien de 66 MW en Serbie

(CercleFinance.com) - Siemens Gamesa annonce un projet éolien de 66 MW en Serbie, sur le site de Kostolac, avec la société étatique d'énergie, EPS.



Situé à l'est du pays, ce parc éolien déploiera à terme 20 turbines SG 3.3-132, ce qui en fera le site éolien le plus important du pays, marquant une nouvelle étape dans la transition du pays vers l'énergie verte.



Les turbines délivreront une puissance de 3,3 MW, (pour une puissance nominale de 3,65 MW). Le contrat couvre aussi la construction clé en main du parc éolien, précise Siemens Gamesa.





