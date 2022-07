Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Siemens Gamesa: projet éolien de 277 MW en Suède information fournie par Cercle Finance • 19/07/2022 à 14:42









(CercleFinance.com) - Siemens Gamesa annonce une collaboration avec Arise et Foresight Group autour d'un projet éolien de 277 MW en Suède utilisant la plate-forme onshore Siemens Gamesa 5.X.



Le projet sera acquis par Foresight Energy Infrastructure Partners, le fonds phare de la transition énergétique de Foresight Group.



Baptisé Kölvallen, ce projet devrait voir le jour début 2025 et comprendra 41 unités du modèle SG 6.6-170 et une SG 6.6-155.



Le parc éolien se situera à proximité du projet Skaftåsen en cours d'installation et déjà conduit par les trois sociétés partenaires.



'Skaftåsen a été le premier à utiliser la plate-forme Siemens Gamesa 5.X, l'une des plus compétitives en termes de coût actualisé de l'énergie (LCoE) dans le paysage terrestre', ajoute Siemens Gamesa.



Le contrat entre les parties se distingue également par son long contrat de service de 35 ans, garantissant que les machines fonctionnent au mieux de leurs capacités tout au long de leur durée de vie.







