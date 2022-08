Siemens Gamesa: Oddo dégrade son conseil sur le titre information fournie par Cercle Finance • 03/08/2022 à 11:41

(CercleFinance.com) - Oddo dégrade son conseil sur le titre Siemens Gamesa, passant de 'surperformance' à 'neutre', avec un objectif de cours inchangé de 18,1 euros.



'La remontée de la rentabilité prendra du temps, même si les fondamentaux du secteur se sont améliorés sous l'effet des tensions géopolitiques et la volonté de l'Europe de sécuriser ses sources d'approvisionnements en énergie', estime le bureau d'analyses.



Oddo reste dans l'attente de l'offre de Siemens Energy à 18.05 E qui devrait être lancée au cours du second semestre 2022.



Le CA du T3 2022 ressort à 2.4 MdE, en repli de 9.9% YoY. 'Les difficultés sur les contrats difficiles ainsi que des coûts liés aux difficultés de la 5.X. continuent de peser sur les résultats', note le broker, alors que la perte nette ressort à 446 ME au 3e trimestre, contre -314 ME an un plus tôt.



Dans ce contexte, Siemens Gamesa abaisse sa guidance 2022 et table désormais sur un repli de 9% du CA et estime que le niveau d'incertitude lié à des facteurs externes devrait continuer d'affecter les performances du groupe en 2023.