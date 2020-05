Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Siemens Gamesa : nouvelle éolienne offshore Cercle Finance • 19/05/2020 à 09:52









(CercleFinance.com) - Siemens Gamesa annonce l'éolienne offshore SG 14-222 DD avec une capacité nominale de 14 MW, pouvant atteindre 15 MW avec le Power Boost, un rotor de 222 mètres de diamètre, des pales de 108 mètres de long et une surface balayée de 39.000 m2. Le groupe souligne que cette éolienne permet d'éviter environ 1,4 million de tonnes d'émissions de CO2 par machine pendant toute sa durée de vie prévue sur une durée initiale de 25 ans, par rapport à la production d'électricité à partir de charbon. La capacité de 14 MW permet à une machine de fournir suffisamment d'énergie pour alimenter environ 18.000 ménages européens moyens chaque année. Environ 30 éoliennes pourraient en outre couvrir la consommation électrique annuelle de la ville de Nice.

