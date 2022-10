Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Siemens Gamesa: nomme un directeur mondial de la technologie information fournie par Cercle Finance • 19/10/2022 à 14:32









(CercleFinance.com) - Siemens Gamesa a annoncé aujourd'hui la nomination de Morten Pilgaard Rasmussen au poste nouvellement créé de directeur mondial de la technologie (CTO), en charge d'accélérer l'harmonisation et la standardisation des technologies au sein de l'entreprise dans le cadre du programme stratégique Mistral.



Depuis 2017, Morten Pilgaard Rasmussen est responsable du développement de nouveaux produits et technologies pour l'activité offshore.



Dans le nouveau rôle, Morten Pilgaard Rasmussen sera chargé de réunir les équipes technologiques onshore et offshore afin de développer une méthode de travail commune et des solutions technologiques communes pour les deux types d'éoliennes.



Sa nomination sera effective au 1er janvier 2023.





