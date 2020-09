Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Siemens Gamesa : le titre avance après une commande en Suède Cercle Finance • 30/09/2020 à 11:10









(CercleFinance.com) - Le titre Siemens Gamesa s'inscrit en hausse dans la matinée de mercredi à la Bourse de Madrid après l'annonce d'une commande de 11 éoliennes de la part du suédois Eolus. A 11h00, l'action prend 1,5%, signant l'une des plus fortes hausses de l'indice IBEX. Dans un communiqué publié mardi, Eolus annonce la signature avec Siemens Gamesa Renewables d'un accord portant sur la livraison de 11 turbines destinées à trois parcs situés dans le sud de la Suède, pour une capacité totale représentant 68 mégawatts (MW). Le contrat de fourniture d'équipements pour ces trois projets - qui seront mis en service à l'automne 2023 - s'accompagne d'un accord de service d'une durée de 15 ans.

Valeurs associées SIEM GAM REN EN Sibe +2.24%