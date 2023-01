Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Siemens Gamesa: le retrait de la cote approuvé en AGE information fournie par Cercle Finance • 25/01/2023 à 16:25









(CercleFinance.com) - Siemens Gamesa Renewable Energy (SGRE) a annoncé mercredi que ses actionnaires avaient approuvé à une écrasante majorité le projet de retrait de la cote de ses titres de la Bourse de Madrid.



Réunis en assemblée générale extraordinaire, les actionnaires du spécialiste de l'éolien ont voté en faveur de la résolution à hauteur de plus de 98,4% des suffrages.



Siemens Energy, la maison-mère de Siemens Gamesa, considérait le retrait de la cote comme une étape importante du redressement opérationnel de sa filiale, confrontée à de sérieuses difficultés depuis de longs mois, avec l'objectif de lui permettre de renouer avec la rentabilité.



Cette décision fait suite à l'offre publique d'achat lancée par Siemens Energy en fin d'année dernière, qui lui avait permis de monter à 92,7% du capital de l'entreprise.



La radiation de Siemens Gamesa doit maintenant intervenir au cours du mois à venir, sous réserve d'une autorisation de la CNMV, l'autorité espagnole des marchés financiers.





Valeurs associées SIEM GAM REN EN Sibe 0.00%