Siemens Gamesa: large extension de l'usine de Taïwan information fournie par Cercle Finance • 21/09/2022 à 16:51

(CercleFinance.com) - Siemens Gamesa annonce que de vastes travaux d'extension son en cours au sein de l'usine de nacelles d'éoliennes offshore de Taichung, à Taiwan. Le chantier a débuté ce mois-ci et témoigne de l'engagement à long terme de la société dans le secteur éolien.



L'expansion va plus que tripler la superficie du site -qui va atteindre jusqu'à 90 000 m2- et plus que tripler le nombre d'employés travaillant sur place.



' Nous sommes ravis de tripler nos activités à Taichung et de mener la révolution offshore taïwanaise, a indiqué Marc Becker, directeur général de l'activité offshore de Siemens Gamesa.



Outre son flux de production continu, le site remodelé disposera de lignes de production dédiées à l'assemblage du moyeu, à l'assemblage de la partie arrière de la nacelle et à l'assemblage final de la nacelle, y compris les travaux liés au générateur.



L'assemblage des nacelles de turbines offshore SG 14-222 DD devrait commencer au cours du deuxième trimestre de l'année civile 2024.