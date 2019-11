Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Siemens Gamesa : lancement d'une nouvelle éolienne offshore Cercle Finance • 26/11/2019 à 13:14









(CercleFinance.com) - Siemens Gamesa Renewable Energy (SGRE), annonce le lancement du nouveau concept Siemens Gamesa DD Flex et de l'éolienne offshore SG 11.0-193 DD Flex, qui peut atteindre une capacité de 11 MW dans des conditions de site spécifiques. SG 11.0-193 DD Flex dispose d'un rotor de 193 mètres de diamètre utilisant les pales intégrées Siemens Gamesa B94 de 94 mètres de long. Les analyses numériques sont constamment traitées par le système de contrôle, augmentant ainsi la capacité jusqu'à 11 MW. SGRE installera également prochainement la 1000ième turbine offshore de sa technologie brevetée Direct Drive. Par ailleurs, des commandes confirmées pour 1000 turbines offshore à entraînement direct SGRE supplémentaires ont été reçues.

Valeurs associées SIEM GAM REN EN Sibe +0.39%