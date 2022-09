Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Siemens Gamesa: lance des pales recyclables pour l'onshore information fournie par Cercle Finance • 22/09/2022 à 12:12









(CercleFinance.com) - Siemens Gamesa annonce le lancement de pales recyclables RecyclableBlade pour les projets éoliens terrestres (onshore) afin de contribuer à rendre l'énergie éolienne 'encore plus durable'.



Les pales recyclables destinées au marché de l'éolien offshore avaient quant a elles été lancées sur le marché dès septembre 2021 et installées sur un premier projet en Allemagne en juillet 2022.



'La solution onshore correspondante est maintenant prête à être utilisée par les clients', indique Siemens Gamesa qui garantit 'une compatibilité totale avec les exigences de produit et de processus pour les pales terrestres'.



'Le lancement de notre RecyclableBlade pour les sites terrestres est une autre réalisation exceptionnelle de nos professionnels dévoués. Le concept a toujours été prévu pour englober des solutions pour l'offshore et l'onshore, et nous sommes ravis de les proposer désormais commercialement à nos clients dans les deux segments de marché', a déclaré Jochen Eickholt, directeur général de Siemens Gamesa.





