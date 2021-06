Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Siemens Gamesa : introduction en Bourse de Windar? Cercle Finance • 10/06/2021 à 10:26









(CercleFinance.com) - Le groupe souhaiterait procéder à l'introduction en Bourse de Windar Renovables, le spécialiste espagnol de la construction des éoliennes indique ce matin El Confidential. La valorisation de la société serait de l'ordre de 1 milliard d'euro. Windar aurait engagé Rothschild comme conseiller financier, Garrigues pour la partie juridique, et les banques d'investissement Bank of America, Merrill Lynch et Morgan Stanley comme souscripteurs pour l'introduction en bourse indique El Confidential. ' Siemens Gamesa détient à ce jour 32% du capital de Windar et Grupo Daniel Alonso 68% ' indique Aurel BCG.

