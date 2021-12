Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Siemens Gamesa: fournit 42 éoliennes pour un projet en Suède information fournie par Cercle Finance • 30/12/2021 à 12:00









(CercleFinance.com) - Siemens Gamesa annonce avoir renforcé son partenariat avec Eolus, une société suédoise de gestion de centrales éoliennes, et Hydro REIN, spécialiste des solutions d'énergie renouvelable, dans le cadre du projet Stor-Skälsjön de 260 MW, dans le centre de la Suède.



Situé dans les municipalités de Timrå et Sundsvall, ce projet éolien devrait conduire à l'installation de 42 turbines SG 6.6-170 d'ici 2023. Siemens Gamesa précise qu'un contrat de service complet de 25 ans a également été inclus au contrat.



Il s'agit ainsi d'un nouveau succès pour la plateforme Siemens Gamesa 5.X, qui dispose à présent de 3,5 GW de contrats dans le monde depuis son lancement.





Valeurs associées SIEM GAM REN EN Sibe +1.25%