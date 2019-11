Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Siemens Gamesa : fournisseur préféré pour un projet à Taiwan Cercle Finance • 13/11/2019 à 08:29









(CercleFinance.com) - Siemens Gamesa Renewable Energy (SGRE) annonce un accord avec Hai Long, faisant du groupe européen le fournisseur préféré pour la livraison et les services des turbines pour le projet de parc éolien en mer de 300 MW Hai Long 2, à Taiwan. La commande ferme demeure soumise à des conditions, dont la décision finale d'investissement des partenaires du consortium. Sous cette réserve, la construction du projet, prévu à environ 50 km des côtes de l'ile, doit commencer en 2023.

Valeurs associées SIEM GAM REN EN Sibe -1.29%