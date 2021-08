Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Siemens Gamesa : extension du site de Hull, en Angleterre information fournie par Cercle Finance • 09/08/2021 à 10:19









(CercleFinance.com) - Siemens Gamesa annonce doubler la taille de ses installations consacrée à la fabrication de pales éoliennes offshore, à Hull (Angleterre). L'agrandissement prévu, de 41 600 m², représente un investissement de 186 M£ et devrait être achevé en 2023. Pour rappel, Siemens Gamesa a indiqué lors de la présentation de ses résultats trimestriels disposer d'un carnet de commandes d'énergie éolienne offshore de 9,4 MdsE. La société précise que la fabrication des pales éoliennes se poursuivra pendant les travaux d'extension.

Valeurs associées SIEM GAM REN EN Sibe +0.73%