Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Siemens Gamesa: enregistre une commande de 95 éoliennes information fournie par Cercle Finance • 29/03/2023 à 11:40









(CercleFinance.com) - Siemens Gamesa annonce aujourd'hui la signature d'une commande ferme avec ScottishPower Renewables pour la fourniture de 95 unités de son éolienne phare SG 14-236 DD pour le projet éolien East Anglia 3 en mer du Nord, avec une capacité totale de 1,4 GW.



Un contrat de service est également inclus, initialement pour une période de huit ans.



Le projet couvrira une superficie d'environ 305 km² et fournira à terme de l'électricité propre à 1,3 million de foyers britanniques.



L'installation devrait commencer au printemps 2026 et se terminer d'ici la fin de cette année.



La durée de vie prévue du projet sera de 25 ans, ce qui, à partir de 2026, portera la production d'électricité du développement d'East Anglia 3 au-delà de l'objectif net zéro du Royaume-Uni en 2050.





Valeurs associées SIEM GAM REN EN Sibe 0.00%