Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Siemens Gamesa : en repli, un analyste n'est plus à l'achat Cercle Finance • 08/01/2020 à 10:48









(CercleFinance.com) - Les actions du fabricant espagnol d'éoliennes Siemens Gamesa sont en repli à la Bourse de Madrid alors qu'UBS a réduit sa recommandation à 'neutre' contre 'achat' tout en relevant son objectif de cours de 14,80 euros à 16 euros. Dans une note de recherche, UBS indique que les perspectives à long terme restent intactes ' mais que ces perspectives sont prises en compte dans le cours de l'action ' Le bureau d'analyses a insisté sur le fait qu'il reste 'positif sur les perspectives à long terme, mais la récente surperformance limite désormais le mouvement de hausse', ajoutant que le rapport risque-performance est désormais 'assez équilibré'. Siemens Gamesa a déclaré hier qu'il avait été choisi comme fournisseur privilégié pour le plus grand projet éolien offshore à construire aux États-Unis. Pour mémoire, les actions ont augmenté de plus de 30% depuis début octobre.

Valeurs associées SIEM GAM REN EN Sibe +1.00%