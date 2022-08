Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Siemens Gamesa: en pertes sur son 3e trimestre information fournie par Cercle Finance • 02/08/2022 à 11:00









(CercleFinance.com) - Siemens Gamesa reste stable à Madrid, après l'annonce d'une perte nette part du groupe de 446 millions d'euros sur son troisième trimestre comptable, avec une marge d'EBIT de -14,1% et un chiffre d'affaires de 2,44 milliards, en recul de 10% d'une année sur l'autre.



'La performance a continué d'être pénalisée par la volatilité du marché, l'inflation des coûts de l'énergie, des matières premières et de la logistique, l'indisponibilité des composants clés des éoliennes, la congestion portuaire et les retards d'approvisionnement', explique-t-il.



Par conséquent, Siemens Gamesa ajuste son objectif de marge EBIT pour l'exercice 2021-22 à -5,5%, au lieu de -4%, pour une croissance du chiffre d'affaires attendue en ligne avec la borne inférieure de sa fourchette précédente de -2% à -9%.





Valeurs associées SIEM GAM REN EN Sibe -0.36%