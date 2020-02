Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Siemens Gamesa : en pertes sur son 1er trimestre Cercle Finance • 04/02/2020 à 08:40









(CercleFinance.com) - Siemens Gamesa publie au titre de son premier trimestre 2019-20 une perte nette de 174 millions d'euros, contre un bénéfice de 18 millions un an auparavant, et une marge opérationnelle ajustée de -6,8%, après +6,1% sur la même période de l'exercice précédent. Le fabricant d'éoliennes a vu ses revenus se contracter de 12% à deux milliards d'euros, mais ses prises de commandes ont grimpé de 82%, portant son carnet de commandes à un niveau record de près de 28,1 milliards. 'En dépit de bonnes perspectives de long terme, la situation complexe du secteur et des coûts extraordinaires dans la réalisation de cinq projets sur terre situés en Europe du Nord ont impacté négativement la rentabilité', explique-t-il.

Valeurs associées SIEM GAM REN EN Sibe -0.92%