Siemens Gamesa : en baisse après les chiffres trimestriels Cercle Finance • 06/05/2020 à 11:48









(CercleFinance.com) - Les actions chutent de plus de 2% à la Bourse de Madrid après l'annonce des résultats trimestriels. La performance de Siemens Gamesa au deuxième trimestre a été affectée par la pandémie de Covid-19, mais le fabricant espagnol d'éoliennes a déclaré que son carnet de commandes record permettait de maintenir de 'bonnes' perspectives à long terme. Pour les trois mois se terminant en mars, la société a enregistré une perte nette de 165 millions d'euros, en baisse par rapport au bénéfice net de 49 millions d'euros enregistré à la même période il y a un an. Le groupe industriel a indiqué que la pandémie avait eu un impact négatif direct de 56 millions d'euros sur sa rentabilité. La société a déclaré que sa marge sur le bénéfice avant intérêts et impôts (EBIT) était tombée à 1,5% au cours du dernier trimestre, contre 7,5% il y a un an. Le chiffre d'affaires a baissé de 8% entre janvier et mars, à 2,2 milliards d'euros, affecté par la baisse des ventes d'éoliennes. La société a cependant indiqué avoir enregistré un carnet de commandes 'record' de 28,6 milliards d'euros (+ 21% sur un an) et qu'elle était 'bien positionnée' pour profiter de la croissance du secteur.

Valeurs associées SIEM GAM REN EN Sibe -2.12%